Aksu'da alt yapı seferberliği
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Aksu, Güncel

Aksu'da alt yapı seferberliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Aksu'da yıllardır süren ve kötü kokuya neden olan kanalizasyon sorununa kalıcı çözüm getirmek için başlattığı alt yapı çalışması hızla devam ediyor.

09.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:25
Aksu'da alt yapı seferberliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Aksu'da yıllardır süren ve kötü kokuya neden olan kanalizasyon sorununa kalıcı çözüm getirmek için başlattığı alt yapı çalışması hızla devam ediyor. Yaklaşık 13 milyon liralık proje kapsamında 16 bin 930 metre imalat gerçekleştiriliyor. Çalışmayla Aksu sağlıklı alt yapıya kavuşacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin biriken alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Aksu'nun yıllardır süregelen kanalizasyon sorununu çözmek, sağlıklı ve modern alt yapıya kavuşturmak için başlattığı kolektör ve kanalizasyon şebeke hattı çalışması büyük bir hızla sürüyor.


Toplam 16 bin 930 metre imalat


Aksu 100. Sokak üzerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Aksu'da evlerin ve restoranlarının yoğun olduğu bölgelerde atık suların yağmursuyu ile sulama suyu kanallarına verilmesi sonucu oluşan kötü kokunun da giderilmesi için başlatılan çalışma büyük önem arz ediyor. Sorun proje tamamlandığında ortadan kalkacak.


12 milyon 549 bin lira artı KDV sözleşme bedelli proje kapsamında ASAT ekipleri Antalya-Alanya Karayolu kuzeyindeki yerleşim bölgeleri için 3 buçuk kilometre kanalizasyon kolektör hattı, Macun Mahallesi'nde 5.8 kilometre, Barbaros Mahallesi'nde 4.8 kilometre, Çalkaya Mahallesi'nde 2.4 kilometre kanalizasyon şebeke hattı ve Kundu bölgesinde 400 metre kolektör hattı olmak üzere toplam 16 bin 930 metre imalat yapılacak. Şu ana kadar yüzde 33'ü tamamlanan proje en kısa sürede tamamlanacak ve halkın hizmetine sunulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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