Aksu ailesi harabeye dönen evlerinin yapılmasını istiyor Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşadıkları ev yıkılmak üzere olan aile yardım bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşadıkları ev yıkılmak üzere olan aile yardım bekliyor.

İlçeye bağlı Dedeler köyünde yaşayan 5 çocuk babası Metin Aksu, sağlık sorunlarından dolayı çalışamadığını bu yüzden harabeye dönen evini tamir ettiremediğini söyledi. Toprak evin yıkılmak üzere olduğunu başka gidecek yerleri olmadığı için bu evde yaşamak zorunda olduklarını anlatan Aksu, "Sağ olsunlar hayırseverler sesimizi duydu ve bunun ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından ev için destek parası çıktı. Büyükşehir Belediyesi de inşaat malzemeleri konusunda destekte bulacağını" dedi.

İlçe belediyesince ev için zemin etüdü istendiğini bu yüzden bir süre beklemesi gerektiğinin söylendiğini anlatan Aksu, "Beş çocuğumla 9 aydır tek göz odada yaşıyorum. Allah rızası için sesimizi duyun ve bu mağduriyetimizi bir an önce giderin" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA