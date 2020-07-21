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Aksoy Holding ve Marriott International'dan Bodrum'da iş birliği

Aksoy Holding ve Marriott International, Bodrum'un ikonik gayrimenkul projesi Epique Island'i The Ritz-Carlton Residences bünyesine katacak anlaşmayı imzaladı.

Aksoy Holding ve Marriott International'dan Bodrum'da iş birliği
21.07.2020 15:54 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:02

Aksoy Holding ve Marriott International, Bodrum'un ikonik gayrimenkul projesi Epique Island'i The Ritz-Carlton Residences bünyesine katacak anlaşmayı imzaladı. 2021'de faaliyete başlayacak The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Marriott International'ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerindeki ilk bağımsız (herhangi bir otele bağlı olmayan) rezidans projesi oldu.

Aksoy Holding, 126 dönümlük müstakil bir yarımadada konumlanan gayrimenkul projesi Epique Island'ı, The Ritz-Carlton Residences bünyesine katacak sözleşmeyi Marriott International ile birlikte imzaladı. 74 villadan oluşan ve 200 milyon euroluk yatırımla Epique Island ismiyle 2014'de inşaatına başlanan proje, bugüne kadar 6 bin kişiye istihdam sağladı. Marriott'un Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerindeki ilk bağımsız (herhangi bir otele bağlı olmayan) rezidans projesi olan ve 2021'in ikinci çeyreğinde faaliyete geçecek The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un, lüks segment gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterecek.

Aksoy Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Batu Aksoy ve Marriott International Doğu Avrupa, Körfez, Doğu Akdeniz ve Pakistan Bölgeleri Lüks Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Şafak Güvenç, Türkiye turizmine önemli bir katkı sağlayacak işbirliğini düzenledikleri basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Aksoy: "Türk turizminin geleceğine olan global güveni bu şekilde teyit etmekten son derece gururluyuz"

Batu Aksoy, yaptığı açıklamada, "Aksoy Holding bünyesinde ülkemizin nitelikli turizminde yepyeni bir sayfa açan Epique Island, altı yıldır üzerinde çalıştığımız, her detayına büyük özen gösterdiğimiz yüksek katma değerli bir turizm ve gayrimenkul projesi oldu. Bodrum'un mimari kimliğine ve çevreye duyarlı bir proje olarak hayata geçirdiğimiz Epique Island, The Ritz-Carlton Residences tarafından da benzersiz bir konsept ve sosyo-ekonomik dönüşümün dünya üzerindeki örnek projelerinden biri olarak beğeni kazandı. Projemiz; mimari tasarım, çevreye uyum, doğaya saygı, sürdürülebilirlik ve estetik gibi en ince detayına kadar çeşitli kontrol aşamalarından geçtikten sonra, The Ritz-Carlton Residences tarafından Avrupa'da markasını vereceği ilk rezidans projesi olmaya uygun bulundu. Ağırlama sektöründe dünyanın en lüks markası olan The Ritz-Carlton Residences'ı, özellikle de yaşadığımız pandemi sürecinde, ülkemize kazandırarak nitelikli turizm gelirlerine katkı sağlamaktan ve Türk turizminin geleceğine olan global güveni bu şekilde teyit etmekten son derece gururluyuz" dedi.

Marriott International Doğu Avrupa, Körfez, Doğu Akdeniz ve Pakistan Bölgeleri Lüks Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı Şafak Güvenç, yaptığı açıklamada, "Aksoy Holding ile birlikte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da ilk bağımsız rezidans projemizi açıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. The Ritz-Carlton Residences marka olarak lüks yaşamın diğer adı ve böyle eşsiz bir projeye mükemmel uyuyor. Bu anlaşma ayrıca Türkiye'ye olan sorumluluğumuzu göstermek ve portföyümüzü çeşitlendirmek açısından önemli bir yere sahip." dedi.

Yapılan bilgilendirmede; mahremiyet duygusu korunacak şekilde konumlandırılan 74 villaya ek olarak projede, adanın geneline yayılan güneşlenme terasları, iskeleler, kum plaj, ortak havuz, doğal gölet, çocuk kulübü, restoran, fitness center, içerisinde lounge, mini SPA, toplantı odası ve medya odası bulunan kulüp evi ve concierge yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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