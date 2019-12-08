Aksoy'dan Yunanistan Başbakanı'nın 'Pontus soykırımı' ifadesine tepki: Hayalperest ideolojileler
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz" ifadesine tepki gösterdi. Sözcü Aksoy, "Yunan liderliğini hayalperest ideolojileri bir kenara bırakmaya davet ediyoruz" diye konuştu
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz" ifadesine tepki gösterdi.
Sözcü Aksoy, Miçotakis'in sözlerine ilişkin, "Yunan liderliğini hayalperest ideolojileri bir kenara bırakıp, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle