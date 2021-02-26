Aksoy'dan, Hollanda Temsilciler Meclisi'ne sözde 'soykırım' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 1915 olaylarının Hollanda Temsilciler Meclisi'nde 'soykırım' olarak kabul edilmesi hakkında, "Meclisler tarih yazma ve yargılama mekanları değildir. Bu karara katılanlar 1915'te gerçekte ne olduğunu aramak yerine, popülistçe oy peşinde koşmaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda Temsilciler Meclisi'nde 1915 yılındaki olaylarla ilgili kabul edilen karar hakkında yazılı değerlendirmede bulundu. Bugün kabul edilen ve hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran kararı eleştiren Aksoy, "Karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğinde hükümsüz bir teşebbüstür. Meclisler tarih yazma ve yargılama mekanları değildir. Bu karara katılanlar 1915'te gerçekte ne olduğunu aramak yerine, popülistçe oy peşinde koşmaktadır. Bahsekonu kararın imzacılarını 1948 tarihli BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile AİHM kararlarını tetkik etmeye, tarihi bir meselenin daha iyi anlaşılmasına yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz. Ermenistan tarafından yanıtlanmayan Ortak Tarih Komisyonu önerimiz bu çabaların başında gelmektedir" ifadelerini kullandı.

'HOLLANDA HÜKÜMETİ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ BENİMSEMELİ'Türkiye'nin, Hollanda hükümetinden hukukun üstünlüğünü gözeten bir tutum benimsemesini beklediğini kaydeden Aksoy, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Hollanda Temsilciler Meclisi'nin ise son dönemde sıkça yaptığı gibi gerçeklikten kopuk, Türkiye karşıtı kararlar almak yerine, mesaisini giderek artan ve Hollanda Türk toplumunun da günlük olarak karşı karşıya kaldığı ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığı ile son olarak hükümetin istifasına varan ayrımcı uygulamalarla mücadeleye hasretmesi daha isabetli olacaktır."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı