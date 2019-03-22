Aksoy, Akseki'de Türel ve Özkan İçin Destek İstedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mustafa Aksoy, Cumhur İttifakı AK Parti Akseki Belediye Başkanı adayı İbrahim Özkan'ın Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti. Aksoy, vatandaşlara yaptığı konuşmada Akseki'de Cumhur İttifakı'nın AK Parti Akseki Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan'a, Büyükşehirde ise Menderes Türel'e destek vererek seçimlerden zaferle ayrılacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakının önemini ve vurgusunu ortaya koyduklarını anlatan Aksoy 31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldığını belirterek,"Cumhur İttifakı rastgele ortaya çıkan bir ittifak değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade ve 31 Mart'ta Türk milletinin hür ve özgür iradesiyle önce Antalya'da, sonra Türkiye'den güçlenerek zaferle çıkacağına eminiz. Hep netlikle ifade ettik; CHP'ye oy veren seçmenle asla bir problemimiz yok. Ancak bir durumun altını çiziyorum; 'PKK terör örgütü değil' diyen, kendi vatandaşına zulmeden terör örgütünü HDP yetkilileriyle bir araya gelerek görüşme yapan CHP'nin temsilcilerinin bir arada olmalarını, Antalya'da yaşayan yörüklerimiz, vatandaşlarımız sindiremez. Ülkücü ve Türk milliyetçiliği de bunu asla sindiremez. Eğer çıkıp kamuoyuna, 'Böyle bir ittifakımız yok, böyle bir ittifak söz konusu değildir' desinler. Bende nasıl ifade ettiysem 'Özür dilerim' derim." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA