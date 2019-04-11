Aksoy: "2019 Yılını Sevgi, Saygı, Hoşgörü ve Empati Yılı İlan Ettik"

Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, 2019 yılını sevgi, saygı, hoşgörü ve empati yılı ilan ettiklerini söyledi.

10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü münasebetiyle Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir program düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında başarılı olan personellere belgeleri verilirken, öğrenciler arasında yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri de verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy yaptı. Aksoy, "Biz Polisiz, M.Ö. 209 yılında Mete Han ilk Türk ordusunu kurduğunda, ilk polis teşkilatını da kurmuştu aslında, Uygurlar Yasavul dedi, Göktürkler Börüler teşkilatı, Selçuklular Şahne dedi, Osmanlılar Subaşı. 10 Nisan 1845'te polis oldu adımız ve öyle devam etti bugüne kadar. Adımız tarihte ne olursa olsun andımız aynı 'Vatan Sana Canım Feda.' Bugün şehit ailelerimiz, gazilerimiz, emeklilerimiz ve çalışanlarımızla her rütbeden ve sınıftan personelimiz ailelerimiz ile bir aradayız. Hep beraber güçlüyüz. Polislik mesleğini sadece siz seçmezsiniz, mesleğiniz de sizi seçer. Çürük yumurta değilseniz, emekli olana kadar çalışırsınız. Çalışma emeklilikle biter, polislik ölümle. Polislik bir yaşam biçimidir, yazılı ve yazılı olmayan kuralları olan, duygusal ve fiziksel efor isteyen bir yaşam biçimi. Bizler ruhumuzla ve bedenimizle kendimizi vatanımıza teslim ettik, emanetimizi Allah'a teslim edene kadar öyle kalacağız" dedi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü olarak 2019 yılını sevgi, saygı, hoşgörü ve empati yılı ilan ettiklerini belirten Aksoy, "O doğrultuda çalışmak için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Hatalarımız var ise af ola. İnşallah içinde bulunduğumuz 2019 yılı ve Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte vatandaş odaklı çalışmamızı yılmadan sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşma sonrasında dereceye giren öğrenciler Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş tarafından ödüllendirildi. Başarı gösteren personellere ise protokol tarafından belgeleri verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA