Aksiyon Oyunu Neon White duyuruldu!

Yayıncı Annapurna Interactive ve geliştiricisi Ben Esposito, birinci şahıs aksiyon oyunu Neon White'i Switch ve PC için duyurdu.

Oyun 2021 yılının kış aylarında çıkacak ve Türkçe arayüz desteği de sunacak.

Oyunun tanıtım yazısı

Neon White, Cennetteki iblisleri yok etme üzerine kurulu, çok yüksek tempolu bir birinci şahıs aksiyon oyunudur. Adın White, Cennette kalıcı olarak yaşama şansı için diğer iblis avcılarıyla rekabet etmek üzere Cehennemden titizlikle seçilmiş bir suikastçısın. Ancak diğer suikastçılar tanıdık geliyor… Geçmiş yaşamında onları tanıyor muydun?

Günahlarından arınma şansı için diğer iblis avcılarıyla rekabet etmek üzere Cehennemden çıkarılan bir suikastçı olan Neon White olarak oynuyorsun.

Düşmanlarına saldırmak için "Ruh Kartları" topla veya eşsiz hareket yeteneklerini kullanmak için onları at.

Devasa kestirme yolları keşfetmek üzere kartları zekice birleştirerek en iyi bitirme süreleri için mücadele et.

Diğer suikastçıları tanıyarak Cennetin gizemlerini açığa çıkar… Geçmiş yaşamında onları tanıyor muydun?

Neon White Fragman

https://www.youtube.com/watch'v=fDD17TfIn7Y&feature=emb_title

Kaynak: Playerbros