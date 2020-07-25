Aksiyon film sahnesi değil, itfaiye erlerinin yangına müdahalesi
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Aksiyon film sahnesi değil, itfaiye erlerinin yangına müdahalesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına görev yapan itfaiye erlerinin aksiyon film sahnelerini aratmayacak nefes kesen operasyon anları aksiyon kameralarına yansıdı.

Aksiyon film sahnesi değil, itfaiye erlerinin yangına müdahalesi
25.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:59

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına görev yapan itfaiye erlerinin aksiyon film sahnelerini aratmayacak nefes kesen operasyon anları aksiyon kameralarına yansıdı. Alev ve dumanların arasına gözünü kırpmadan giren ateş savaşçılarının zorlu görevleri, bir kez daha gözler önüne serildi.

Türkiye'nin önde gelen itfaiye teşkilatları arasında yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, her gün onlarca olaya müdahale ediyor. Özellikle Sakarya genelinde yangın, kaza, insan ve hayvan kurtarma olaylarına sıklıkla giden Sakarya İtfaiyesi, birçok operasyondan başarı ile çıkmanın gururunu yaşıyor. Ekipler zorlu kurtarma operasyonları, yangınları, kazaları da kasklarında bulunan aksiyon kameraları ile saniye saniye kaydediyor.

Sakarya'da meydana gelen geri dönüşüm fabrikasında ki yangın başta olmak üzere; ev, çatı ve odunlukta çıkan yangın aksiyon kameralarına saniye saniye yansıdı. Aksiyon film sahnelerini aratmayan görüntülere; yangın ihbarını alan itfaiye erlerinin hızla bölgeye gitmeleri ve daha sonrasında verdikleri zorlu görev yansıyor. Gittikleri bölgede önce can kaybı yaşanmaması için büyük çaba sarf eden ekipler, daha sonrasında çıkan yangını söndürüp, oluşabilecek hasarı en aza indirgeyebilmek için cansiparene şekilde görevlerini yürütüyor.

Ateş savaşçılarının kahramanlıkları, anons sonrasında yangın bölgesine gidişleri ve araçlardan inerek alev topuna dönen yerlere gözlerini kırpmadan müdahale ettiği görüntüler ile bir kez daha yenilendi. Hayatlarını ortaya koyup çalışmalarını yürüten itfaiye personelinin, cesaret ve fedakarlıklarının yansıdığı görüntülerde, 2 katlı bir evde çıkan yangında içeride bulunan yaşlı bir kadını kurtarmak için, alevlerin arasına dalarak, yoğun duman olmasına rağmen mahsur kalan vatandaşı kurtardığı anlarda yer alıyor. Güvenli bir şekilde ekiplerce yangın bölgesinden çıkartılan ve korkusu yüzüne yansıyan yaşlı kadının, itfaiye erlerine dua ettiği anlarda görüntülere yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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