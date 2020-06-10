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Aksigorta, Yeşil Ofis Programı'nı tamamladı

Daha yeşil bir dünya için başlattığı Yeşil Ofis Programı'nı tamamlayan Aksigorta, yaptığı tasarruf ve uygulamalarla doğal kaynakların kullanımını azaltırken, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan (WWF-Türkiye) Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı.

Aksigorta, Yeşil Ofis Programı'nı tamamladı
10.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:22

Daha yeşil bir dünya için başlattığı Yeşil Ofis Programı'nı tamamlayan Aksigorta, yaptığı tasarruf ve uygulamalarla doğal kaynakların kullanımını azaltırken, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan (WWF-Türkiye) Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, "Bambaşka sigortacılık" anlayışıyla insana, hayvana ve doğaya katkı sağlayan şirket, Yeşil Ofis Programı'nı tamamladı.

Ofislerde enerji ve doğal kaynakların kullanımını azaltan Aksigorta, WWF Türkiye'den Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı.

Genel müdürlük ve tüm bölge ofislerinde geri dönüşüm atık projesini hayata geçiren Aksigorta, iklimlendirme otomasyonu ile de enerji kayıplarını minimuma indirdi.

Kağıt tüketiminin de en aza indirildiği şirkette, elektrik tasarrufu ve gün ışığını etkin kullanım için aydınlatma sensörü kullanılıyor.

İçme sularında plastik kullanımını azaltabilmek amacıyla ters osmoz sistemine geçiş yapan Aksigorta, aynı zamanda doldurulabilir cam şişe kullanımı ile plastik tüketimini önemli ölçüde düşürdü.

Genel müdürlük binasındaki yemekhanede atık yağların ayrıştırılmasıyla da organik yağlardan oluşan yaklaşık 4 ton evsel atık yağın doğayı kirletmesi önleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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