Aksigorta'ya "Turkey Customer Experience Awards"tan iki ödül

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla hayata geçirdiği projelerde ödül kazanmaya devam eden Aksigorta, "Turkey Customer Experience Awards"ta (Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri) müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik projeleriyle iki farklı ödülün sahibi oldu.

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla hayata geçirdiği projelerde ödül kazanmaya devam eden Aksigorta, "Turkey Customer Experience Awards"ta (Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri) müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik projeleriyle iki farklı ödülün sahibi oldu.

Aksigorta açıklamasına göre, Aksigorta, 2008 yılından bu yana uluslararası arenada müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Birleşik Krallık merkezli "Awards International" tarafından düzenlenen "Turkey Customer Experience" ödüllerinde, salgın döneminde uzaktan kurulan "Önce Müşterim" projesiyle "Yılın En İyi Müşteri Deneyimi Takımı" kategorisinde ve Fiat Yol Arkadaşım Connect Kasko projesiyle "Finansal Hizmetler ve Sigorta Sektöründe En İyi Ürün ve Hizmet Geliştirme" kategorisinde birinci olarak altın ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, salgın sürecinde müşteri odaklı yaklaşımların her zamankinden çok daha önemli olduğunu belirterek, "Pandemi süreci, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini de dijitalleşme ile yeniden şekillendirdi. Aksigorta olarak, müşteri odaklı projelerimizin ödülle taçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Dijital dönüşüm sürecinde hızlı aksiyonlar alarak müşterilerimizin yanında olmaya ve memnuniyet puanlarımızı artırmaya devam ettik. Bundan sonraki süreçte de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve iş süreçlerini sadeleştiren uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak