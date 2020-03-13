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Sabancı Holding, Türkiye, Ekonomi

Aksigorta'ya Mükemmel Müşteri Memnuniyeti ödülü

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Türkiye'nin ilk ve tek müşteri memnuniyetini ölçen platformu Sikayetvar.com'un 5. kez gerçekleştirdiği A.C.E Awards'ta Mükemmel Müşteri Memnuniyeti ödülüne layık görüldü.

13.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:58
Aksigorta'ya Mükemmel Müşteri Memnuniyeti ödülü

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Türkiye'nin ilk ve tek müşteri memnuniyetini ölçen platformu Sikayetvar.com'un 5. kez gerçekleştirdiği A.C.E Awards'ta Mükemmel Müşteri Memnuniyeti ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 farklı sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten ulusal ve uluslararası 54 markanın ödüllendirildiği A.C.E Awards'ta Aksigorta, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti - Elementer Sigorta A Kategorisi'nde Gold ödülün sahibi oldu.

Kaynak: AA

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