Aksigorta'ya "Mükemmel Müşteri Deneyimi" ödülü

Aksigorta, A.C.E Awards'ta "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti" ödülüne layık görüldü.

Aksigorta, A.C.E Awards'ta "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti" ödülüne layık görüldü.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Sikayetvar.com'un 6'ncısını düzenlediği A.C.E Awards'ta, 48 farklı sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten ulusal ve uluslararası 91 marka ödüllendirildi.

Aksigorta, A.C.E Awards'ta "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti-Elementer Sigorta A" kategorisinde "diamond" ödülün sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol