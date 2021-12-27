Aksigorta'ya CX Awards'tan 2 ödül

Aksigorta, salgın döneminde hayata geçen "Önce Müşterim" ve "Online Hasar Ekspertizi" projeleriyle CX Awards'ta 2 ödülün sahibi oldu.

Şirket açıklamasına göre, müşteri odaklı yaklaşımlarla, yeni nesil sigortacılık sunan Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, salgın döneminde hayata geçirdiği müşteri deneyimi odaklı projeler ile ödüle layık görüldü.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen, müşteri deneyimi ödülü CX Awards'ta Aksigorta ; dijital ortamda Aksigorta'nın çağrı merkezinde yeni bir seviye olarak kurulan şikayet yönetim ve memnuniyet ekibi olan "Önce Müşterim" ekibi, "Sıradışı Müşteri Deneyimi" kategorisinde "Üretken Proje Ödülü"nün sahibi oldu.

Ödül alan bir diğer proje olan "Görüntülü Sigorta Danışmanlığı ve Online Hasar Ekspertizi" ise online ekspertiz ile hasar tespitinin yapılabilmesi, ayıca Aksigorta mobil uygulamasını kullanan müşterilere de diledikleri takdirde görüntülü veya sesli olarak özel risk danışmanları ile görüşme imkanı sağlayarak "Dijital Müşteri Deneyimi" kategorisinde "Büyük Düşünce" ödülüne layık görüldü.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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