Aksigorta organizasyon yapısında değişim

Aksigorta'da, yeni dönemin ihtiyaçları ve şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda 2022 yılı itibarıyla organizasyon yapısı ve üst yönetim değişimleri gerçekleşti.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Uğur Gülen yönetiminde, organizasyon yapısında bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre, Kurumsal Teknik, Satış, Hukuk ve Reasürans Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Fahri Altıngöz, 2022 yılı itibarıyla "genel müdür vekili" unvanına sahip olacak.

Fahri Altıngöz'ün yönetimindeki acente, kurumsal banka, broker ve sağlık satış bölümleri, Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran'ın sorumluluğu altında "satış kanalları yönetimi ve sağlık" fonksiyon adıyla birleştirilmiş oldu.

Yeni organizasyon yapısı ile yine Fahri Altıngöz'ün yönetimindeki "reasürans, teknik ve risk mühendisliği" bölümlerinin sorumluluğunu "teknik, reasürans ve müşteri deneyimi" fonksiyon adıyla Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel üstlenirken, Metin Demirel'den boşalan "teknoloji ve operasyonel mükemmellik" fonksiyonu genel müdür yardımcılığı görevine ise uzun yıllardır Aksigorta'da Yönetişim ve Servis Yönetimi Bölüm Müdürü olarak görev yapan Kaan Konak atandı.

Yine Fahri Altıngöz yönetiminde bulunan "hasar hukuk ve bedeni hasar ile kurumsal hukuk ve uyum" bölümleri "hukuk ve bedeni hasar" bölümü olarak "hasar ve hukuk" fonksiyonu altında Genel Müdür Yardımcısı Soner Akkaya'nın sorumluluğunda birleştirildi.

2022 itibarıyla çevik dönüşüm yapısına kavuşan Aksigorta'da insan kaynakları çatısı altında "Agile yönetim" bölümü kurulmuş olup, halihazırda "kanal yönetimi" altında konumlandırılan "kurumsal iletişim ve marka iletişimi" birimlerinin sorumluluğunu, "insan kaynakları ve sürdürülebilirlik" fonksiyonu Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale üstlenmiş oldu.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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