Aksigorta, "Online Sağlık Danışmanlığı" hizmetinin kapsamını genişletti
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Aksigorta, "Online Sağlık Danışmanlığı" hizmetinin kapsamını genişletti

25.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:34
Aksigorta,

Aksigorta, son dönemde en çok ihtiyaç duyulan uygulamalardan biri olan "Online Sağlık Danışmanlığı" hizmetinin kapsamını genişletti.

Aksigorta, son dönemde en çok ihtiyaç duyulan uygulamalardan biri olan "Online Sağlık Danışmanlığı" hizmetinin kapsamını genişletti.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, artık tüm sağlık ürünlerine entegre edilen online doktor hizmetiyle Aksigortalılar, 14 farklı branşta, 50'ye yakın uzman doktor, diyetisyen ve psikologlar ile online görüntülü iletişime geçebilme imkanı bulacak.

Aksigorta sağlık ürünlerine sahip olan müşteriler, 7/24 çağrı merkezi ya da web sitesi üzerinden randevu oluşturabilecek ve daha sonra kendilerine gönderilen link üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek.

Çocuk hastalıklarından anksiyete bozukluklarına kadar destek

Online sağlık danışmanlığı hizmeti ile Aksigorta, hem süreç hem de branş sayısı ve doktor seçeneğinin çeşitliliği gibi fark yaratan hizmetlerle ön plana çıkıyor.

Akbireysel, Aksağlık, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Hayata Devam Sigortası, Kolay Sağlık gibi sağlık poliçelerinden birine sahip olan Aksigortalılar, çocuk hastalıklarından kadın hastalıklarına, kulak burun boğazdan ortopedi ve dermatolojiye kadar 14 farklı branşın uzman doktorları ile yabancı dil de dahil olmak üzere görüşmelerini sağlayabiliyor.

Alanında uzman doktorlarla online görüntülü görüşme imkanına sahip olan Aksigortalılar, aynı zamanda uzman diyetisyenlerden sağlıklı beslenme hakkında görüşler, diyet programı oluşturma, kilo verme gibi konularda destek alabiliyor.

Öte yandan, poliçe sahiplerine psikologlar ile online görüntülü görüşme imkanı da sunan Aksigorta, anksiyete bozuklukları, depresyon, sosyal fobiler ve panikatak gibi çok çeşitli konularda müşterilerine destek olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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