Aksigorta'nın "Online Sigorta Sözlüğü" yayında
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Aksigorta'nın "Online Sigorta Sözlüğü" yayında

Aksigorta'nın 'Online Sigorta Sözlüğü' yayında
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Aksigorta, müşterilerinin sigortacılık işlemlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için sigorta sözlüğünü hayata geçirdi.

Aksigorta, müşterilerinin sigortacılık işlemlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için sigorta sözlüğünü hayata geçirdi.

Aksigorta açıklamasına göre, müşteri odaklı yaklaşımlarıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, kendine özgü bir jargona sahip olan ve çoğu kişiye anlaşılması zor gelen sigorta sektöründe, müşterilerin işlemlerini daha kolay bir şekilde yapabilmeleri için "Online Sigorta Sözlüğü'nü" kullanıma sundu.

Yalın, kolay ve erişilebilir bir sigortacılığı benimseyen Aksigorta, müşterileriyle aynı dili konuşabilmek adına Google arama motorunda en çok aranan sigorta kavramlarını araştırarak bu kavramların açıklamalarını bir çevrim içi sözlük haline getirdi. Böylece Aksigorta müşterisinin yanı sıra tüm internet kullanıcılarının da ihtiyaç anında danışacakları bir başvuru kaynağı ortaya çıkmış oldu.

Şu an yaklaşık 150 sigorta teriminin bulunduğu sözlük, zaman içerisinde yeni kavramlarla zenginleştirilerek güncel bir bilgi kaynağına dönüşmüş olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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