Aksigorta'nın Dijital Güvenlik Platformu'na büyük ilgi
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Aksigorta'nın Dijital Güvenlik Platformu'na büyük ilgi

15.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:01
Aksigorta'nın Dijital Güvenlik Platformu'na büyük ilgi

Aksigorta'nın Kasım 2020'de hayata geçirdiği yeni sosyal sorumluluk projesi Dijital Güvenlik Platformu, büyük ilgi gördü.

Aksigorta'nın Kasım 2020'de hayata geçirdiği yeni sosyal sorumluluk projesi Dijital Güvenlik Platformu, büyük ilgi gördü.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, 100 binden fazla tekil ziyaretçiye ulaşan platformda, bir kişi ortalama 1,5 dakika vakit geçirerek dijital güvenlik konusunda farkındalık kazanıyor.

Dijital güvenlik ve siber saldırılar konusunda önemli bir referans ve bilgi kaynağı haline gelen Dijital Güvenlik Platformu, toplamda 140 binin üzerinde ziyaret edildi.

İş yerleri, aileler ve bireyler için oldukça zengin bir içeriğe sahip olan sitede, Boğaziçi Üniversitesi uzmanlarından ücretsiz online dijital güvelik eğitimleri, dijital farkındalığı artırmaya yönelik videolar, dijital dünyaya dair en güncel haberler, Türkiye'den ve yurt dışından araştırma ve raporlar, makaleler, dünyadan vaka örnekleri, bu alandaki devlet politikaları ve hukuksal düzenlemeler yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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