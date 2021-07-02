Aksigorta'nın Bambaşka Sigortacılık Akademisi'nde 3 bin 500 saati aşkın eğitim verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksigorta'nın Bambaşka Sigortacılık Akademisi'nde 3 bin 500 saati aşkın eğitim verildi

Aksigorta'nın Bambaşka Sigortacılık Akademisi'nde 3 bin 500 saati aşkın eğitim verildi
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta'nın sektörün gelişimini desteklemek ve daha ileriye taşımak amacıyla mayısta hayata geçirdiği Bambaşka Sigortacılık Akademisi'nde 3 bin 500 saati aşkın eğitim verildi.

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta'nın sektörün gelişimini desteklemek ve daha ileriye taşımak amacıyla mayısta hayata geçirdiği Bambaşka Sigortacılık Akademisi'nde 3 bin 500 saati aşkın eğitim verildi.

Aksigorta açıklamasına göre, Aksigorta'nın, sektörün gelişimine katma değer sunan Bambaşka Sigortacılık Akademisi, sektör paydaşları ve üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Bilgi Üniversitesi iş birliği ile mayısta hayata geçen eğitim projesinde, şu ana kadar 2 bin 500'ü aşkın katılımcıyla 3 bin 500 saati aşkın eğitim verildi.

Bambaşka Sigortacılık Akademisi ile tüm sektör paydaşlarının geleceğine ve gelişimine katkı sunmayı amaçlayan Aksigorta, sektörün var olan başarı çıtasını çok daha yüksek bir seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Sadece Aksigorta acentelerini değil, sektörün tüm paydaşlarını ve kariyerini sigortacılık sektöründe inşa edecek üniversite öğrencilerini kapsayan eğitim projesinde, sağlık, yangın ve nakliyat sigortalarında temel ve ileri düzeyde verilen derslerin yanı sıra dijital pazarlama eğitimleri de sunuluyor. www.aksigorta.com.tr/bambaska-sigortacilik-akademisi web sitesi üzerinden kayıt olunabilen Bambaşka Sigortacılık Akademisi, 6 aylık eğitim takvimi içeriyor.

Sağlık sigortaları, yangın, nakliyat, alacak ve siber gibi pek çok ürünün yanı sıra risk mühendisliği, vergi hukuku, dijital pazarlama, yeni dünyada satış teknikleri ve uzaktan satışta müşteri ilişkileri gibi oldukça geniş bir perspektifte eğitim programı sunan Bambaşka Sigortacılık Akademisi, alanında uzman akademisyenler tarafından katılımcılara ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Üniversite öğrencilerine kötü haber! Katkı payına yüzde 10 zam
Üniversite öğrencilerine kötü haber! Katkı payına yüzde 10 zam
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Burak Elmas Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aksigorta'nın Bambaşka Sigortacılık Akademisi'nde 3 bin 500 saati aşkın eğitim verildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 12:05:45. #1.15#

title