Aksigorta Mobil ile sigortacılık deneyimi kolaylaşıyor

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, dijital sigortacılık deneyimini üst seviyelere taşıyacak Aksigorta Mobil Uygulaması'nı hizmete sundu.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir sigorta şirketinin başınıza bir şey gelmeden de yanınızda olması mümkün" sloganıyla yola çıkan Aksigorta, mobil uygulaması ile tüm risklerin tek ekrandan yönetilebilmesini sağlıyor.

Aksigorta, yeni nesil sigortacılık vizyonunu bir sonraki adıma taşıyacak dijitalleşme projesini hayata geçirdi. Sigortacılık sektörünü inovatif yaklaşımlarla şekillendiren Aksigorta, Sabancı Holding grup şirketlerinden SabancıDx ile birlikte geliştirdiği yeni dijital platform Aksigorta Mobil Uygulaması ile müşteri deneyimini üst sıralara taşımayı hedefliyor.

Aksigorta'nın mobil uygulaması, müşteriler için diğer tüm kanallarla entegre olacak dijital bir hizmet noktası sunması, bu sayede müşterilere çoklu kanal özgürlüğü sağlaması ve Aksigorta'nın farklı sektörlerdeki iş birlikleriyle müşterilerine daha fazla değer yaratabilmesinin yanı sıra acente ve müşteri arasında yeni bir ilişki kurma biçimi sağlayacak dijital bir platform olmasıyla öne çıkıyor.

"Aksigorta Mobil Uygulaması'nda hedef risk yoldaşlığı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, müşterilerin sigorta ürün teminatları, poliçeleri ya da iş süreçleri noktasında zaman zaman kafa karışıklığı yaşadıklarını belirterek, "Aksigorta olarak daha anlaşılabilir olmak adına ürün ve hizmetlerimizi sadeleştiriyor, iş süreçlerimizi şeffaflaştırıyoruz. Bunun yanı sıra sigorta süreçlerinin kolaylaşabilmesi adına yeni nesil ileri teknoloji ve veri ile sunduğumuz hizmetleri devamlı geliştiriyoruz. Müşterilerimizin bugün ve gelecekte karşılaşabilecekleri risklerde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksigorta Mobil Uygulaması'nda hedefin "risk yoldaşlığı" olduğunu aktaran Gülen, şunları kaydetti:

"SabancıDx ile hayata geçirdiğimiz Aksigorta Mobil Uygulaması, tüm paydaşlarımıza yoldaş olmak, hayatlarını basitleştirmek ve bunu yaparken şeffaflıkla güven duygusunu tüm iş süreçlerinde hissettirmek için tasarlanan bir dijital platform. Bu yüzden uygulamayı fonksiyon odaklı değil, müşteri yolculuğu odaklı ve bu yolculuğun da sadece satış yolculuğu ile sınırlı olmadığı bir düzlemde ele aldık. Satış öncesine ve sonrasına da odaklanarak müşterilerimizin risk dünyasında yer alabileceğimiz anlamlı bir ilişki yaratabilmeye odaklandık."

"Katma değeri yüksek dijital ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz"

Yeni nesil teknolojiler alanındaki uzmanlığıyla Aksigorta Mobil Uygulaması'nı geliştiren SabancıDx'in Üst Yöneticisi (CEO) Doğuş Kuran da yeni nesil teknoloji yetkinliklerini kullanarak Aksigorta'nın dijital dönüşüm yolculuğunda müşterilerinin daima yanında olması ve onlara fırsatlar yaratması için dijital bir platform tasarladıklarını belirterek, "SabancıDx olarak, müşterimizin değişen ihtiyaçlarına yönelik çözüm sunma kabiliyetimiz ve sürekli gelişim hedefimizle sektörde fark yaratmaya, gerek Sabancı Topluluğu şirketlerine gerekse Topluluk dışındaki şirketlere katma değeri yüksek dijital ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok daha kompakt bir sigortacılık hizmeti sunacağız"

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel ise dijitalleşme noktasında Aksigorta'nın sektörün öncüsü konumunda olduğunu aktararak, dijitalleşme konusunda elde ettikleri bilgi birikimi ve deneyimle müşteri memnuniyetini çok daha üst sıralara taşımayı hedefledikleri Aksigorta Mobil Uygulaması ile sigortalılara çok daha kompakt bir sigortacılık hizmeti sunacaklarını bildirdi.

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Esra Öge, sigortacılık sektörünün, dijitalleşme ve değişen müşteri trendleri ekseninde yeniden şekillendiğini belirterek, "Aksigorta olarak her alanda dijitalleşme stratejisini gündemimizde tutuyor; kolay, yalın ve erişilebilir sigortacılık anlayışıyla müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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