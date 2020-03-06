Aksigorta ile "Hayata devam" eden kadınlara özel mamografi kampanyası

06.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:52

Desteğe ihtiyaç duyulan beklenmedik ve zor zamanlar için "Hayata Devam Sigortası" ile müşterilerinin yanında olan Aksigorta, 8-15 Mart'ta, 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel ücretsiz mamografi kampanyası gerçekleştiriyor.

Şirket açıklamasına göre, ürün ve hizmetlerini geliştiren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, "Hayata Devam Sigortası"yla, Kadınlar Günü'ne özel olarak 8-15 Mart'ta kadın müşterilerine ücretsiz mamografi ya da meme USG hizmeti hediye ediyor.



"Kişiye Özel Sağlık Danışmanlığı" ile Hayata Devam Sigortası'na sahip sigortalılar, poliçe teminat kapsamı içerisindeki tehlikeli hastalık veya durumlara ait tedavi süreçlerinde tüm Türkiye'de geçerli ve telefonla ulaşabileceği pratisyen hekim danışmanlığı hizmeti alabilecek.



Hayata Devam Sigortası'nda geliştirilen ek hizmetlerle birlikte, İstanbul ve İzmir'de ikamet eden poliçe sahipleri, evi ve sağlık kuruluşu arasında; İstanbul ve İzmir dışında ikamet eden sigortalılar ise havaalanı ile ikamet adresi ve sağlık kuruluşu arasında ücretsiz transfer hizmetine sahip olacak.

Poliçe sahipleri oldukça kapsamlı olan Hayata Devam Sigortası ile ayrıca tek yönlü akciğer grafisi, EKG, tam kan sayımı ve tam idrar testi, sedimantasyon, açlık kan şekeri ve total kolesterolün ölçülerek, hekim tarafından değerlendirebileceği hediye check-up'ın da sahibi olacak.



Yılda bir kez diş hekimi muayenesi

Açıklamada verilen bilgilere göre, geçen yıl genişletilen kapsam ile kanser tanısı konan poliçe sahipleri Tedavi Destek Paketi ile birlikte Aksigorta hem maddi hem de manevi desteğe ihtiyaç duyulan zor zamanlarda sigortalıların yanında yer almaya devam ediyor.

Hayata Devam Sigortası ile kendilerini ve sevdiklerini güvence altına alan sigortalılar; Kanser, Böbrek Yetmezliği, MS, Parkinson, Alzheimer ve Kalp Krizi gibi 13 hastalık ve tehlikeli durum için teşhisin hemen ardından destek ve ödeme alma güvencesine sahip oluyor.

Paket kapsamında; MR ve BT görüntüleme işlemi, Radyoterapi ve Kemoterapi uygulama seansları, PET ve CT çekim işlemlerinin yanı sıra özel sektör veya üniversite hastanelerinde çalışan öğretim üyesi muayenesi ücretsiz olarak poliçeye tanımlanıyor.

Yenilenen ve anlaşmalı kurumlarda geçerli olan paket kapsamında ayrıca, sigortalıların kemoterapi uygulamaları ve diğer destek amaçlı ilaçların, ilgili kuruma ulaştırılması için ücretsiz transfer hizmeti de veriliyor. Tedavi Destek Paketi, tanı konulması itibarıyla bir yıl süre ile geçerli oluyor.



Ani gelişen bu tür durum ve tehlikeli hastalık risklerine karşı güvence sağlayan sigortalılar ayrıca; yılda bir kez diş hekimi muayenesi, alt-üst çene diş taşı temizliği, diş röntgen filmi gibi hizmetleri içeren Diş Bakım Hizmetleri'nden de ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Kaynak: AA