Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz'den "sigorta sektöründe mevzuat yeniden düzenlenmeli" talebi Açıklaması

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, sigorta sektörünün gelişimi açısından mevzuatın yeniden düzenlenerek tek bir çatı kanun altında toplanmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, sigorta sektörünün gelişimi açısından mevzuatın yeniden düzenlenerek tek bir çatı kanun altında toplanmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Aksigorta'dan yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin büyümesinde katma değer yaratan sigorta sektörünün, salgının tüm sektörler üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkiye rağmen büyümesini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Altıngöz, sigorta sektörünün var olan başarı grafiğine ivme kazandıracak etkinin kodifikasyon olduğunu belirterek, "Sigorta sektörünün gelişimi açısından mevzuatın yeniden düzenlenerek tek bir çatı kanun altında toplanması büyük önem arz ediyor. Sigortacılık mevzuatının tek ve kapsamlı bir metinde toplanması ve mevzuat hükümleri arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla tek bir kamu otoritesinin yetkili kılınması sektörün gelişimi adına doğru bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Altıngöz, 1956 yılından bu yana sigortacılığın tek bir mevzuatta toplanmaya çalışıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Sigorta koduna yönelik çalışmalar uzun yıllardır sürüyor. Ancak ne yazık ki halen son şekline kavuşmuş bir mevzuata sahip değiliz. Günümüzde sigortaya ilişkin yasal düzenlemeler pek çok kanuna yayılmış durumda. Tarım Bakanlığından Sağlık Bakanlığına, Çevre ve Maliye Bakanlığına kadar dağınık bir tablo söz konusu. Sigortacılık yasalarının yanı sıra tüketicinin korunması, kara yolları, afet, sivil havacılık, borçlar, SGK, medeni kanun, icra iflas gibi birçok kanundan besleniyoruz. Bu yüzden gecikmeler olabiliyor ve zamanında ihtiyaca cevap maalesef alınamıyor. Bu bir bariyer olarak duruyor sektörde. Bu anlamda mevzuatın düzenlenerek tek çatı altında toplanması, sigortacılıkta iş süreçlerini hızlandıracak ve sektörün büyümesine pozitif etki edecek."

Zorunlu sigortalarda düzenleme ihtiyacı

Fahri Altıngöz, sektörün büyümesi açısından zorunlu sigortaların da yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, "Toplumda ne yazık ki risk farkındalığı oldukça düşük. Sektör olarak toplumda sigorta bilincinin kazanımı için elimizden geleni yaparken, bu konuda kamu otoritesinin düzenlemelerini de hayati buluyorum. Zorunlu sigortalar konusunda kamusal anlamda birtakım düzenlemelerle destekleyici adımların bir an önce atılması gerekiyor. Var olan zorunlu sigortalardaki sorunların ivedilikle düzeltilmesi ve siber sigorta gibi farkındalığın oldukça düşük ama riskin de bir o kadar büyük olduğu sigorta ürünlerinin zorunlu sigorta kategorisine alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle Türkiye'de 3 milyonu aşkın KOBİ ekosisteminin bir siber uzmana sahip olmamasının zincirleme siber saldırılara yol açtığını aktaran Altıngöz, siber güvenlik sigortasının KOBİ'ler için zorunlu hale getirilmesi ve sistemsel altyapının buna uygun olarak yeniden oluşturulmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız