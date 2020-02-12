Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Altıngöz: Riskin tanımı değişti
Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, son 10-15 yılda özellikle iklim değişikliği ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yaşanan hızlı dönüşümün sigorta sektöründe de köklü değişimler yarattığını söyledi.
12.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:04
Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, son 10-15 yılda özellikle iklim değişikliği ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yaşanan hızlı dönüşümün sigorta sektöründe de köklü değişimler yarattığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com