Aksigorta'dan "Şimdi Acenteler Anlatıyor" projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksigorta'dan "Şimdi Acenteler Anlatıyor" projesi

Aksigorta'dan 'Şimdi Acenteler Anlatıyor' projesi
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Aksigorta'nın en büyük dağıtım kanalı olan acenteleri için hayata geçirdiği "Şimdi Acenteler Anlatıyor" projesinde, Aksigorta'nın acenteleri, şirketin onlara ve müşterilerine sağladığı fayda ve uygulamaları, yeni acentelere verecekleri tavsiyeleri video röportaj formatında anlatacak.

Aksigorta'nın en büyük dağıtım kanalı olan acenteleri için hayata geçirdiği "Şimdi Acenteler Anlatıyor" projesinde, Aksigorta'nın acenteleri, şirketin onlara ve müşterilerine sağladığı fayda ve uygulamaları, yeni acentelere verecekleri tavsiyeleri video röportaj formatında anlatacak.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün, hizmet ve uygulamalarını geliştirmeye devam eden Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, en büyük dağıtım kanalı olan Türkiye genelindeki 3 bini aşkın acentesi için yeni bir proje hayata geçirdi.

60 yıldır olduğu gibi salgın sürecinde de acentelerinin yanında olan Aksigorta, 10 bölgeden 40 acente ile gerçekleştirilecek video röportajlarla "Şimdi Acenteler Anlatıyor" projesini başlattı.

"Şimdi Acenteler Anlatıyor" projesinde acenteler, Aksigorta'nın kendilerine ve müşterilerine sağladığı fayda ve uygulamaları, acentelere sağlanan ek paketleri, segmentasyon ayrıcalıklarını, Aksigorta'nın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerini, acente eğitimlerini ve müşteri hikayelerini anlatacak.

Her hafta Aksigorta'nın Instagram, Facebook ve YouTube sayfalarında yayımlanacak videolar, Aksigorta'nın acenteleriyle olan ilişkisini pekiştirirken, yeni acenteler için de tavsiye ve deneyim fırsatı sunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Kızılay'dan Genel Başkan Kerem Kınık hakkındaki '13 ayrı maaş alıyor' iddiasına yanıt: Tek yerden maaş alıyor
Kızılay'dan Genel Başkan Kerem Kınık hakkındaki "13 ayrı maaş alıyor" iddiasına yanıt: Tek yerden maaş alıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden John Kirby Buğra Kavuncu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Davut Güloğlu Fahriye Evcen Kaan Yıldırım
Spor Muslera Gervinho Mert Günok Ozan Tufan Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aksigorta'dan "Şimdi Acenteler Anlatıyor" projesi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 12:20:49. #1.14#

title