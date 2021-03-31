Aksigorta'dan "siber güvenlik sigortasının KOBİ'ler için zorunlu olması" çağrısı

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, salgın döneminde artan siber saldırıların yüzde 43'ünün küçük şirketlere karşı yapıldığını belirterek, siber güvenlik sigortasının KOBİ'ler için zorunlu hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, salgın döneminde artan siber saldırıların yüzde 43'ünün küçük şirketlere karşı yapıldığını belirterek, siber güvenlik sigortasının KOBİ'ler için zorunlu hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Türkiye'de siber saldırılar yüzde 81 artarken, şirketlerin yüzde 75'inin siber risk poliçesine sahip olmadığı görülüyor.

Dijital dönüşüm şirketlerin rekabet gücünü artırırken, dijitalleşme sürecinde siber saldırılardaki olağan dışı artışa da kayıtsız kalmamak gerekiyor. Geçen yıl sadece Türkiye'de 1 milyon 692 bin 320 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı düzenlendi.

Dakikada 3 kötü amaçlı yazılım saldırısı yaşanırken, rakamlar, siber saldırıların artık görünmeyen bir risk olduğu düşüncesini ortadan kaldırıyor.

"Saldırıların yüzde 43'ü KOBİ'lere yapılıyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüleri yer alan Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, yapılan araştırmalarda piyasadaki şirketlerin yüzde 75'inin siber risk poliçesine sahip olmadığının ortaya çıktığını bildirdi.

Salgın sürecinde çalışma düzeninin evlere taşınmasıyla saldırıların yüzde 20 arttığını kaydeden Altıngöz, şu açıklamalarda bulundu:

"Saldırıların yüzde 43'ü küçük şirketlere karşı yapılıyor. Küçük şirketlerin bir bilgi teknoloji uzmanına sahip olmaması, saldırıyı oldukça kolaylaştırmakla birlikte saldırganların bu küçük şirketlere sızarak daha büyük şirketlere sıçradığı görülüyor. KOBİ'lerin bir siber uzmana sahip olmaması zincirleme siber saldırılara yol açmaktadır. Siber güvenlik sigortasının KOBİ'ler için zorunlu hale getirilmesi ve sistemsel altyapının buna uygun olarak yeniden oluşturulması büyük önem taşıyor."

"Siber farkındalık düzeyi düşük"

Fahri Altıngöz, Dünya Ekonomik Forumu'nun küçük işletmelerde siber güvenliği geliştirmenin küresel bir öncelik olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğunu vurguladı.

Dünya devi şirketlerin, kendilerine tedarikçi olmak isteyen şirketlerden siber güvenlik taahhüdünde bulunmalarını şart koştuğunu aktaran Altıngöz, Hindistan ve İsrail'de siber güvenliğe ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildiğini, Singapur'da ise özellikle finansal şirketler için siber güvenlik sigortasının zorunlu hale getirildiğini anlattı.

Altıngöz, "Farklı coğrafyalardaki pek çok ülkede siber güvenlik konusunda farkındalık kampanyaları düzenlenirken işletmeler düzeyinde ne yazık ki aynı bilinç düzeyine ulaşabilmiş değiliz. Avrupa genelinde özellikle siber saldırıların hedefinde bulunan KOBİ'ler nezdinde siber güvenliğe ilişkin farkındalık düzeyi oldukça düşük." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde de durumun farklı olmadığının altını çizen Altıngöz, "Türkiye'de 3 milyonu aşkın KOBİ bulunuyor. Saldırganların hedefindeki bu büyük KOBİ ailesinin, siber risklerin büyüklüğü konusunda farkındalık kazanması ve yeni dünyada varlıklarını koruyabilmek anlamında önlem almaları gerekiyor. Siber sigorta poliçe sahipleri nakit desteği almanın ve itibarlarını korumanın yanı sıra siber saldırı sonrası kaybedilen veri ve yazılımların olay meydana gelmeden hemen önceki mümkün olan en yakın hale getirme imkanına da sahip oluyor." uyarılarında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan