Aksigorta'dan İlham Saner anısına eğitim bursu
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Aksigorta'dan İlham Saner anısına eğitim bursu

Aksigorta'dan İlham Saner anısına eğitim bursu
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Aksigorta ve Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) iş birliği ile sigortacılık alanında kariyer hedefleyen 10 kişiye Aksigorta Kurucu Genel Müdürü İlham Saner anısına eğitim bursu verilecek.

Aksigorta ve Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) iş birliği ile sigortacılık alanında kariyer hedefleyen 10 kişiye Aksigorta Kurucu Genel Müdürü İlham Saner anısına eğitim bursu verilecek.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında, henüz çalışmayan, üniversitelerin sigortacılıkla ilgili bölümlerinden 2021 yılında mezun olmuş ve sigortacılık alanında kariyer hedefleyen 10 kişi, TSEV'in Temel Sigortacılık Eğitim Programı'nın 39. Dönemi'ne yüzde 100 burslu olarak kabul edilecek.

İlgilenen adayların başvuru için egitim@tsev.org.tr adresine, bu eğitimi niçin almak istediklerini anlatan bir niyet mektubu, transkript ve özgeçmişlerini PDF formatında iletmeleri gerekiyor.

10 Eylül Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapılacak başvurular TSEV tarafından değerlendirilecek ve burs kazanmaya aday öğrenciler ile görüşmeler sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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