Aksigorta'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel hediye - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksigorta'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel hediye

AA - Abdulkadir Günyol - Güncel
 - Güncelleme:
Aksigorta'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel hediye

Aksigorta, tüm kadın acente sahipleri ve kadın acente çalışanlarının yanı sıra Hayata Devam Sigortası'na sahip tüm kadın müşterilerine mamografi hizmeti hediye ediyor.

Aksigorta, tüm kadın acente sahipleri ve kadın acente çalışanlarının yanı sıra Hayata Devam Sigortası'na sahip tüm kadın müşterilerine mamografi hizmeti hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil sigortacılık anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Dünya Kadınlar Günü'nde, meme sağlığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Acente ve kadın çalışanlarının yanı sıra Hayata Devam Sigortası'na sahip tüm kadın müşterilerine mamografi hizmeti hediye edecek olan Aksigorta, bu amaçla meme kanserine karşı bilinçlenmeyi sağlayacak.

Tüm Türkiye'de geçerli olan kampanyada 8-31 Mart'ta satın alınan Hayata Devam Sigortası poliçe sahibi kadınlar, Onkoloji Destek Paketi'ne ek olarak mamografi hizmetinden yararlanabilecek. Kadın acente çalışanları ve acente sahipleri ise çağrı merkezi üzerinden ad-soyad ve acente kodları ile birlikte kampanyaya dahil olarak hediye mamografi veya meme USG hizmetini 30 Haziran 2022'ye dek kullanabilecek.

AA / Abdulkadir Günyol - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Sabancı Holding, Aksigorta, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title