Aksigorta'dan "Bambaşka Sigortacılık Akademisi" eğitim projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksigorta'dan "Bambaşka Sigortacılık Akademisi" eğitim projesi

Aksigorta'dan 'Bambaşka Sigortacılık Akademisi' eğitim projesi
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, sektörün gelişimini desteklemek ve daha ileriye taşımak amacıyla "Bambaşka Sigortacılık Akademisi" eğitim projesini hayata geçirdi.

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, sektörün gelişimini desteklemek ve daha ileriye taşımak amacıyla "Bambaşka Sigortacılık Akademisi" eğitim projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bilgi Üniversitesi iş birliği ile ortaya çıkan eğitim projesi ile Aksigorta, tüm sektör paydaşlarının geleceğine ve gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Sektörün var olan başarı çıtasını çok daha yüksek bir seviyeye çıkarmayı hedefleyen Aksigorta, sadece kendi acentelerinin değil, sektörün tüm paydaşlarını ve kariyerini sigortacılık sektöründe inşa edecek olan üniversite öğrencilerini "Bambaşka Sigortacılık Akademisi"ne davet ediyor.

Sorumluluk bilinciyle sektör gelişimine destek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, sigorta sektörünün gelişimini sorumluluk bilinciyle desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aksigorta olarak, Türkiye'deki sigorta sektörünün önde gelen oyuncularından birisiyiz. Sigorta sektörünün gelişimi konusunda biz ve bizim gibi sektör yapı taşlarının sorumluluğu bir hayli fazla. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz her yeni hizmet ve uygulamada değerli acentelerimize eğitim desteğinde bulunduk. Bambaşka Sigortacılık Akademisi ile bu eğitimleri genişleterek tüm sektör paydaşlarının faydalanacağı kapsamlı bir eğitim programını hayata geçirdik. Bilgi Üniversitesi iş birliği ile başlatmış olduğumuz Bambaşka Sigortacılık Akademisi'nde pek çok ürün, alanında uzman akademisyenler tarafından sektörümüzdeki tüm acentelere ve sektöre adım atmaya hazırlanan üniversite öğrencilerimize sunulacak. Akademi içerisinde ayrıca 'İlham Veren Seriler' isimli bir bölüm de tasarladık. Bu bölümde sektörün hafızası olarak nitelendirilen sigortacılık duayenleri, katılımcılarla bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacaklar."

Tüm sektöre ücretsiz eğitim fırsatı

Verilen bilgiye göre, Aksigorta'nın sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği akademi, 6 aylık eğitim takvimi içeriyor. Sağlık sigortaları, yangın, nakliyat, alacak ve siber gibi pek çok ürünün yanı sıra risk mühendisliği, vergi hukuku, dijital pazarlama, yeni dünyada satış teknikleri ve uzaktan satışta müşteri ilişkileri gibi oldukça geniş bir perspektifte eğitim programı sunan akademi, alanında uzman akademisyenler tarafından katılımcılara ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor.

Eğitim programı içerisinde yer alan "İlham Veren Seriler" bölümü ise sigortacılığa uzun yıllar emek vermiş sektör duayenlerini, sektörün tüm paydaşları ve üniversite öğrencileri ile bir araya getirecek. Acenteler ve üniversite öğrencileri için "benzersiz" bir deneyim ve bilgi aktarımının yaşanacağı "İlham Veren Seriler" bölümü ile katılımcılar, sigortacılığın dünü ve bugününü ilk ağızdan dinleme fırsatı yakalamış olacak.

"www.aksigorta.com.tr/bambaska-sigortacilik-akademisi" web sitesi üzerinden Bambaşka Sigortacılık Akademisi programının detayları incelenip eğitimlere kayıt olunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Nikos Dendias Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Muslera Hakan Kutlu Gökhan Gönül Ünal Karaman Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aksigorta'dan "Bambaşka Sigortacılık Akademisi" eğitim projesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:37:02. #1.14#

title