Aksigorta'dan Anneler Günü'ne özel hediye
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Aksigorta'dan Anneler Günü'ne özel hediye

Aksigorta'dan Anneler Günü'ne özel hediye
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Aksigorta, Anneler Günü'nü dolayısıyla sağlığın en önemli hediye olduğuna işaret ederek, Hayata Devam Sigortası'na sahip tüm kadın müşterilerine mamografi veya meme USG hizmetini ücretsiz olarak sunuyor.

Aksigorta, Anneler Günü'nü dolayısıyla sağlığın en önemli hediye olduğuna işaret ederek, Hayata Devam Sigortası'na sahip tüm kadın müşterilerine mamografi veya meme USG hizmetini ücretsiz olarak sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil sigortacılık anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Anneler Günü'nde, meme sağlığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

En önemli hediyenin sağlık olduğuna dikkati çeken Aksigorta, Hayata Devam Sigortası'na sahip tüm kadın müşterilerine mamografi veya meme USG hizmeti hediye ederek, bu amaçla meme kanserine karşı bilinçlenmeyi sağlayacak.

Tüm Türkiye'de geçerli olan kampanyayla, 9-16 Mayıs tarihleri arasında satın alınan Hayata Devam Sigortası poliçe sahibi kadınlar, Onkoloji Destek Paketi'ne ek olarak mamografi veya meme USG hizmetinden yararlanabilecek.

Aksigortalılar 45 gün bekleme süresinin ardından poliçe süresi boyunca 444 27 27 nolu çağrı merkezi üzerinden isim-soyisim ve poliçe numarası ile birlikte kampanyaya dahil olarak, hediye Mamografi veya Meme USG hizmetini kullanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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