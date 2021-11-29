Aksigorta acentelerinin kasko yenileme kampanyası başladı

Aksigorta acenteleri yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek kasko yenilemelerinde performansa bağlı olarak pek çok avantaja sahip olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni hizmet ve uygulamalarla müşterilerinin ve iş ortaklarının yanında olmaya devam eden Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, yılın son çeyreğinde hazırladığı kampanyalar ile acentelerinin kazancına yardımcı olmaya devam ediyor.

Aksigorta'nın Türkiye genelindeki 3 bini aşkın acentesine yönelik olarak hazırlanan kampanyada, 31 Aralık 2021'e kadar gerçekleştirilecek kasko yenilemeleri, hedef gerçekleşme oranlarında iyileşme, ek komisyon kazandırma ya da son çeyrek seyahat kampanyasında geçerli olacak bir "başarı rüzgarı" avantajlarından birini kazandıracak.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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