Aksigorta, acentelerinin İşçi Bayramı'nı hediye çeki ile kutluyor
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Aksigorta, acentelerinin İşçi Bayramı'nı hediye çeki ile kutluyor

Aksigorta, acentelerinin İşçi Bayramı'nı hediye çeki ile kutluyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Aksigorta, acenteleri ve acente çalışanlarından oluşan yaklaşık 14 bin kişiye belirli marketlerde kullanabilecekleri alışveriş çeki hediye ediyor.

Aksigorta, acenteleri ve acente çalışanlarından oluşan yaklaşık 14 bin kişiye belirli marketlerde kullanabilecekleri alışveriş çeki hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştiren Aksigorta, evlerinden çalışmayı sürdüren acentelerini yaptığı sürprizlerle desteklemeye devam ediyor.

Ürün ve hizmetlerini insan odaklı yaklaşımlarla geliştiren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, en büyük dağıtım kanalı olan acentelerine yaptığı destekleri sürdürüyor. Sigorta emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı'nı kutlayan Aksigorta, acenteleri ve acente çalışanlarından oluşan yaklaşık 14 bin kişinin hayatına dokunmayı hedefleyerek, belirli marketlerde kullanabilecekleri alışveriş çeki hediye ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, acenteleri için her fırsatta destekte bulunduklarını belirterek, "Salgın nedeniyle bir araya gelemediğimiz bu zorlayıcı dönemde, acentelerimizin onların yanında olduğumuzu bilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Sigortacılık sektörünün bu denli başarılı olmasının arkasındaki güç; en zorlu şartlarda dahi özveriyle çalışmalarını sürdüren acentelerimizdir. Sigorta emekçilerimizin ramazan ayına denk gelen 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı'nı kutlayarak, acentelerimiz ve acente çalışanlarımızdan oluşan yaklaşık 14 bin kişiye 150 TL değerinde alışveriş çeki hediye ediyoruz. Umarım bu zorlu günler geride kalacak ve yeniden acentelerimizle bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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