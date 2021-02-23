Aksigorta, acentelerine özel mobil uygulamasını güncelledi
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Aksigorta, acentelerine özel mobil uygulamasını güncelledi

23.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:15
Aksigorta, acentelerine özel mobil uygulamasını güncelledi

Aksigorta, acentelerin iş takibini kolaylıkla gerçekleştirildiği mobil uygulamasını güncelledi.

Aksigorta, acentelerin iş takibini kolaylıkla gerçekleştirildiği mobil uygulamasını güncelledi.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, dijitalleşmeye verdiği önemle bu alana yaptığı yatırımları genişletiyor. Türkiye genelindeki 3 bini aşkın acentesinin iş süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen Aksigorta, bu amaçla acentelerine özel mobil uygulamasının ismin ve imajını yeniledi. Bambaşka Acenteler Kulübü ismini alan uygulama, acentelerinin hayatını kolaylaştıracak.

Mobil uygulamanın güncelleme sürecinde acentelerinin ihtiyaçlarına odaklanan Aksigorta, yenileme ekranlarını baştan sona değiştirdi.

Acentelerinin yenileme sürecini yönetirken ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri görüntüleyebilecekleri bir de modül tasarladı. Şirketin sunduğu tüm segment ayrıcalıklarının ayrıntılı listesine de ulaşılabilen uygulamada acenteler, hak kazandıkları ayrıcalıkları kolayca takip edebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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