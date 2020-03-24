Aksigorta, acenteleri için yeni destek paketi açıkladı Aksigorta, acentelerinin, koronavirüsün etkili olduğu bu süreçte iş sürekliliğini sağlamak ve değişen iş yapış biçimlerine kolaylıkla adapte olabilmeleri amacıyla yeni "Acente Destek Paketi"ni açıkladı.

Aksigorta, acentelerinin, koronavirüsün etkili olduğu bu süreçte iş sürekliliğini sağlamak ve değişen iş yapış biçimlerine kolaylıkla adapte olabilmeleri amacıyla yeni "Acente Destek Paketi"ni açıkladı. Kaynak: Dunya.com