Aksigorta, acenteleri için yeni destek paketi açıkladı
Aksigorta, acentelerinin, koronavirüsün etkili olduğu bu süreçte iş sürekliliğini sağlamak ve değişen iş yapış biçimlerine kolaylıkla adapte olabilmeleri amacıyla yeni "Acente Destek Paketi"ni açıkladı.
24.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:49
Aksigorta, acentelerinin, koronavirüsün etkili olduğu bu süreçte iş sürekliliğini sağlamak ve değişen iş yapış biçimlerine kolaylıkla adapte olabilmeleri amacıyla yeni "Acente Destek Paketi"ni açıkladı.
Kaynak: Dunya.com