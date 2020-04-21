Aksesuar haline gelen filtreli motifli maskeler, Avrupalıların ilgi odağı oldu Moda sektörü küresel salgınla mücadele sürecinde de boş durmadı.

Moda sektörü küresel salgınla mücadele sürecinde de boş durmadı. Maske ile kombinlenen tasarımlar yapmaya başlayan modacılar kıyafetle uyumlu ürettikleri filtreli maskeleri Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç etmeye başladı. Moda Tasarımcısı Mehmet Sait Dalmış, desen ve motif bulunan maskelere talebin arttığını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün (Covid-19) yayılmasının ardından koruyucu önlem olarak tek renkle karşımıza çıkan maskeler, şu sıralar farklı renk ve modellerle yayılmaya başladı. Bazı tekstil firmaları, kıyafetlere özgü farklı renk ve stillerde ürettikleri maskeleri, sektörün kullanımına soktu. Modacı Mehmet Sait Dalmış, giyim sektörünün farklı renklerde ve biçimlerde maske üretmesiyle ile ilgili açıklamada bulundu.

"Filtreli maskeler aksesuar işlevi görüyor"

Toplumda yaşanan sosyolojik olayların modaya yön verdiğini belirten Dalmış, "Giyim sektörünün mankenlere maske takmaya başlaması, sosyolojik olarak yaşadığımız bu önemli sürecin modaya olan etkisinden kaynaklanıyor. Salgının yayılma hızı, sosyal izolasyon ile önlenirken, aynı zamanda modada kullanılan maskeler, kıyafetlerde bir aksesuar işlevi görüyor. Her ne kadar tuhaf görünen bir trend olsa da, toplum genelinde sağlığın korunması açısından önemlidir" dedi.

"Avrupa'nın birçok ülkesinde ilgi görmeye başladı"

Dalmış, küresel salgınla mücadele edilen şu günlerde moda sektörünün harekete geçerek, maske ile kombinlenen tasarımlar yapmaya başladığını kaydetti. Dalmış, "Biz de bu trend olan hareketliliğe öncülük vererek, tasarımlarımızda, kıyafetlerimizle uyumlu desen ve motif bulunan maskeler ürettik.Bizim maskelerimiz filtreli, sadece kumaştan ibaret değil. Moda haline gelen dizaynlarımız Avrupa'nın birçok ülkesinde ilgi görmeye başladı ve talep de artıyor. Yani maskelerin sadece tıbbi malzemeler olarak takılması dışında, bir moda aksesuarı olarak kıyafetlerle bütünleşmesi psikolojik olarak da önemlidir. İnsanlar sokağa çıkarken hasta bir görünüm dışında şık görünme çabası verebiliyor. Maske takılması olayının çok uzun bir süre trend modanın içindeki yerini koruyacağına inanıyorum" diye konuştu.

Bazı tekstil firmalarının ürettiği maskelerde filtre bulunmadığını ifade eden Dalmış, filtresiz üretilen motifli maskelerin sağlıksız olduğunu ve kullanım için önermediğini dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA