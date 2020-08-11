Akşener: "Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık"
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Akşener: "Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletin menfaat ve çıkarlarına aykırı davranılmadığı süre içerisinde, yola çıktıkları hiçbir grubu ve hiçbir insanı yolda bırakmadıklarını belirtti.

11.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:19

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletin menfaat ve çıkarlarına aykırı davranılmadığı süre içerisinde, yola çıktıkları hiçbir grubu ve hiçbir insanı yolda bırakmadıklarını belirtti.

Akşener, Kırıkkale'de şehitlik ve Hasandede Türbesi'ne ziyarette bulunarak, dua etti.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Akşener, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, bir gazetecinin "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkınızda yaptığı açıklama, İYİ Partiye bir davet olarak nitelendirildi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Erdoğan'ın çağrısı, İYİ Partiden iktidara bir destek çağrısı ise... Aslında iki partinin sayısal anlamda sayısal çoğunlukları var. Türkiye'nin içi ile oluşan bir soruna yönelik bize ihtiyaçları yok. Dış politika açısından baktığımız zaman hadiseye, Millet İttifakı'nda yer alan hiçbir siyasi parti dış politikaya yönelik Türkiye'nin bir sorunu olduğunda devletini, hükümetini yalnız bırakmadı. İkincisi bu çağrı, Türkiye'nin taşınamaz hale gelmiş yüklerinin ve problemlerinin çözümü ile ilgiliyse, 5 Mayıs 2018'den beri söylediğimiz bir şey var. Tek partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'ye uygun değil dedik ve haklı çıktık. Önerimiz de iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Bu konuda bizden yardım isteniyorsa, destek isteniyorsa bunu en başından beri talep eden biziz. Bu konunun olması gerektiğini söyleyen İYİ Partidir, elbette bu konuda o destek verilir. Şayet bu çağrı siyasi bir taktik üzerine, samimiyetten uzak ise biz İYİ Parti olarak milletimizin menfaatleri ve çıkarlarına aykırı, değerlerine aykırı davranılmadığı süre içerisinde yola çıktığımız hiçbir grubu ve hiçbir insanı yolda bırakmadık."

Akşener, "Geçmişte hem Sayın Bahçeli'den hem de Sayın Erdoğan'dan birçok suçlama geldi. Bu suçlamalardan sonra bu daveti nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Orada önemli iki kelime var. Sayın Erdoğan milli ve yerli olduğumuzu teslim etti. Ben 27 yıldır siyasi hayatın içerisindeyim. Hiç bana 'gayri milli, gayri yerli' diyebilen olmamıştı, 5 senede biz hepimiz gayri yerli ve gayri milli olduk. Biz kendimizi biliyoruz. Milli, yerli, milliyetçi, kalkınmacı ve demokrat bir partiyiz. Beş sene sonra anlaşılması bizi ancak memnun eder." ifadelerini kullandı.

Akşener: 'Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık'

Kaynak: AA

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