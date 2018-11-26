Akşener, Yerel Seçimlerde CHP'den İstanbul ve İzmir'e Karşılık Ankara'yı İstiyor

Ankara yerel seçim için kritik bir haftaya girdi. Bu hafta, haftada yerel seçimde işbirliği için kritik görüşmeler olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Meral Akşener, açık ve net bir "dayatma" şeklinde olmasa da üç büyük şehirden İstanbul ve İzmir'de CHP adayının, Ankara'da ise İYİ Parti adayının desteklenmesi gerektiğini düşünüyor." dedi.

MHP 3 BÜYÜKŞEHİRDE ADAY ÇIKARMAYACAK

AK Parti-MHP arasındaki iş birliği formülü arayışlarında AK Parti Genel Başkan Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bir araya gelecek. Ayrıca AK Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını ya salı günü ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika seyahati sonrasında açıklayacak. MHP de 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak ve AK Parti'nin adaylarını destekleyecek.

Akşener ve Kılıçdaroğlu

MİLLET İTTİFAKI PARTİLERİ ARASINDA DİRSEK TEMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu bugün saat 15.00'te ziyaret edecek. Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında, bazı bölgelerde dirsek temaslarının olabileceğini söylemişti. CHP ile ittifak görüşmelerini yürüten İYİ Parti cephesine ilişkin ise, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan "Akşener, Ankara'yı isteyecek" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"İSTANBUL VE İZMİR'DE CHP, ANKARA'DA İYİ PARTİ ADAYI DESTEKLENSİN"

Hakan şunları aktardı:

"İyi Parti ile CHP yerel seçimde ittifak yapacak mı? İşte bu önemli sorunun cevabını almak için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştüm. Meral Akşener, açık ve net bir "dayatma" şeklinde olmasa da üç büyük şehirden İstanbul ve İzmir'de CHP adayının, Ankara'da ise İYİ Parti adayının desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. En azından beklentisi bu yönde."