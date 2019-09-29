Akşener "viral enfeksiyon" tedavisi görüyor

Akşener "viral enfeksiyon" tedavisi görüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden yarın taburcu edileceği öğrenildi.

29.09.2019 22:12
Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden yarın taburcu edileceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Akşener, dün rahatsızlanarak özel bir hastaneye gitti.

"Viral enfeksiyon" teşhisiyle tedavisi devam eden Akşener'in rahatsızlığının büyük ölçüde giderildiği ve yarın taburcu edileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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