Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu

Bingöl'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, "Bu kadına inanmayın, bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben bunun yüzünden cezaevine gireceğim" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan boynuna sarıldığı Gümren'i bir süre dinlenip sonra küfretti. Tepkiler üzerine dün Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bugün de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Reşit Can, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Lütfü Türkkan ve Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mardin'de ise Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, İYİ Partili Türkkan'ın ülke için canını veren bir şehit yakınına küfretmesinin asla kabul edilemez olduğunu belirterek, "Şehidin emaneti olan ailesine yapılan bu çirkin hareketin bedeli ödenmeli" ifadelerini kullandı.