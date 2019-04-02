Akşener ve İmamoğlu Bir Araya Geldi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yanında ailesi ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ardından İmamoğlu, Mansur Yavaş ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkezinden ayrıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA