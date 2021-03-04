Akşener: Ümit Özdağ'a hayatta başarılar (2)

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ESNAFI ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivrihisar ve Alpu ilçesinde esnafı ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Akşener daha sonra kent merkezine gelerek Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Eskişehir'in İstanbul ve Ankara arasında çok önemli bir köprü görevi gördüğünü belirten Akşener, 1999 yılından beri Başkan Büyükerşen ve ekibinin belediyecilik çalışmaları ile Eskişehir'in şehircilik anlamında örnek bir kent olduğunu söyledi.

'SEÇMENİN VELİNİMET OLDUĞU UNUTULDU'Akşener, daha sonra Tepebaşı ilçesi Bağlar Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, "İlçe ilçe esnafı dolaşıyorum, onların derdini dinliyorum. Propaganda yapmıyorum, oy konusunda herhangi bir iknaya çalışmıyoruz. Aldığım bilgiler ışığında grup konuşması yapıyorum. Milletvekili arkadaşlarımız soru önergesi, araştırma önergesi veriyorlar. Yani müşteri velinimettir diyor ya esnafımız, biz de seçmen velinimettir diyoruz. Çünkü çok uzun zamandır, seçmenin velinimet olduğu unutulan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Kaşının altının gözün var denilerek kavga edilen, esnafın dertlerinin örtüldüğü bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Allah ömür verirse, sağlık verirse bu bakış açısını, bu değerler üzerinden kavga edilme dilini de tavrını da değiştirmeye kararlıyız. Özne bu esnaf" diye konuştu.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki bazı iş yerlerini gezen Akşener daha sonra kentten ayrıldı. Akşener'e Eskişehir ziyaretlerinde İYİ Parti Eskişehir milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, İYİ Parti Isparta milletvekili Aylin Cesur, İYİ Parti Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır da eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN