Akşener: Ülkenin Bekası İçin 'Fetö Borsası'nın Peşine Düşmelisiniz

Akşener, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, katıldığı bir televizyon programında kullandığı, 'FETÖ borsası' sözleri ile ilgili olarak, "Sayın Erdoğan FETÖ mücadelesinde samimiyseniz desteğimiz sizinledir.

Akşener: Ülkenin Bekası İçin 'Fetö Borsası'nın Peşine Düşmelisiniz

Akşener, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, katıldığı bir televizyon programında kullandığı, 'FETÖ borsası' sözleri ile ilgili olarak, "Sayın Erdoğan FETÖ mücadelesinde samimiyseniz desteğimiz sizinledir. Ülkenin bekası için 'FETÖ Borsası'nın peşine düşmelisiniz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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