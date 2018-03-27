Akşener: Ülkenin Bekası İçin 'Fetö Borsası'nın Peşine Düşmelisiniz
Akşener, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, katıldığı bir televizyon programında kullandığı, 'FETÖ borsası' sözleri ile ilgili olarak, "Sayın Erdoğan FETÖ mücadelesinde samimiyseniz desteğimiz sizinledir.
Akşener, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, katıldığı bir televizyon programında kullandığı, 'FETÖ borsası' sözleri ile ilgili olarak, "Sayın Erdoğan FETÖ mücadelesinde samimiyseniz desteğimiz sizinledir. Ülkenin bekası için 'FETÖ Borsası'nın peşine düşmelisiniz" dedi.
Kaynak: Dunya.com