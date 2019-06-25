Akşener: "Ülkemiz tarihinin en ağır krizlerinden biriyle karşı karşıya"

Akşener: "Ülkemiz tarihinin en ağır krizlerinden biriyle karşı karşıya"

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. -4-

Kaynak: AA
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