Akşener: "Türkiye'nn dört bir yanında artık millet bizi çağırıyor"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi Toplantı salonu ve katılımcılar Partiye katılanlara rozet takılması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi
Toplantı salonu ve katılımcılar
Partiye katılanlara rozet takılması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya