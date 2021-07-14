Akşener: "Türkiye'nn dört bir yanında artık millet bizi çağırıyor"
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Akşener: "Türkiye'nn dört bir yanında artık millet bizi çağırıyor"

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi Toplantı salonu ve katılımcılar Partiye katılanlara rozet takılması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi

Toplantı salonu ve katılımcılar

Partiye katılanlara rozet takılması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Akşener: 'Türkiye'nn dört bir yanında artık millet bizi çağırıyor'
Akşener: 'Türkiye'nn dört bir yanında artık millet bizi çağırıyor'
Akşener: 'Türkiye'nn dört bir yanında artık millet bizi çağırıyor'
Akşener: 'Türkiye'nn dört bir yanında artık millet bizi çağırıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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Akşener: "Türkiye'nn dört bir yanında artık millet bizi çağırıyor" - Haberler
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