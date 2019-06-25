Akşener: "Türkiye'nin tüm kronik sorunlarını bir bir çözeceğiz"

Akşener: "Türkiye'nin tüm kronik sorunlarını bir bir çözeceğiz"

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. -5-

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Kaynak: AA
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