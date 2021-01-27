Akşener: "Türkiye'nin parası vardır, kaynakları vardır"
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Akşener: "Türkiye'nin parası vardır, kaynakları vardır"

27.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:01

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi Toplantıya katılan katılımcılar Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi

Toplantıya katılan katılımcılar

Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Akşener: 'Türkiye'nin parası vardır, kaynakları vardır'
Akşener: 'Türkiye'nin parası vardır, kaynakları vardır'
Akşener: 'Türkiye'nin parası vardır, kaynakları vardır'
Akşener: 'Türkiye'nin parası vardır, kaynakları vardır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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