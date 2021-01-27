Akşener: "Türkiye'nin parası vardır, kaynakları vardır"
27.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:01
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi Toplantıya katılan katılımcılar Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi
Toplantıya katılan katılımcılar
Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı