Akşener, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı
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Akşener, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı

Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Akşener, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na karşı Danıştayda dava açtı.

Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu
Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na karşı Danıştayda dava açtı.

Dava dilekçesinde, 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürütmesinin, öncelik ve ivedilikle davalı idarenin savunması alınmaksızın durdurulması talep edildi.

Savunma süresinin kısaltılması istenen dilekçede, savunma alınması akabinde de yürütmeyi durdurma kararının devamına ve daha sonra duruşmalı yapılacak inceleme neticesinde dava konusu kararın iptaline hükmedilmesi talebinde bulunuldu.

Ayrıca, dava konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinde yer alan, "Bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu savunulan dilekçede, söz konusu hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine itiraz yolu ile başvurulması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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