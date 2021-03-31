Akşener: "Türkiye'nin iklim krizi ve doğa konusunda bir an önce harekete geçmesi gerekiyor"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Salonda dinleyiciler Toplantının sona ermesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu.
Akşener'den Erdoğan'a Merkez Bankası sorusu: Madem faizler düşürülmeyecekti neden Ağbal'ı görevden aldın?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
Salonda dinleyiciler
Toplantının sona ermesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu. (6)
Kaynak: Anadolu Ajansı