Akşener: "Türkiye'nin iklim krizi ve doğa konusunda bir an önce harekete geçmesi gerekiyor"
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Akşener: "Türkiye'nin iklim krizi ve doğa konusunda bir an önce harekete geçmesi gerekiyor"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Salonda dinleyiciler Toplantının sona ermesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

Salonda dinleyiciler

Toplantının sona ermesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu. (6)

Akşener: 'Türkiye'nin iklim krizi ve doğa konusunda bir an önce harekete geçmesi gerekiyor'
Akşener: 'Türkiye'nin iklim krizi ve doğa konusunda bir an önce harekete geçmesi gerekiyor'
Akşener: 'Türkiye'nin iklim krizi ve doğa konusunda bir an önce harekete geçmesi gerekiyor'
Akşener: 'Türkiye'nin iklim krizi ve doğa konusunda bir an önce harekete geçmesi gerekiyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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