Akşener: "Türkiye'nin ekonomisini ve Türk milletini tehdit etmek açık söylüyorum diplomatik bir...

Akşener: "Türkiye'nin ekonomisini ve Türk milletini tehdit etmek açık söylüyorum diplomatik bir...

Salondan genel plan görüntü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

08.10.2019 10:40
Akşener:

Salondan genel plan görüntü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. (1)

Kaynak: AA
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