Akşener: "Türkiye'nin ekonomisini ve Türk milletini tehdit etmek açık söylüyorum diplomatik bir...
Salondan genel plan görüntü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
08.10.2019 10:40
Salondan genel plan görüntü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA