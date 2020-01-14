Akşener: "Türkiye milli menfaatleri için Libya'ya da dünyanın her yerine de asker gönderebilir"
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
14.01.2020 10:31 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:35
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: AA