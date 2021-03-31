Akşener: Türkiye iklim kriziyle mücadelenin dışında kalamaz
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Akşener: Türkiye iklim kriziyle mücadelenin dışında kalamaz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Akşener: Türkiye iklim kriziyle mücadelenin dışında kalamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dünyanın iklim kriziyle mücadele etmek için kolları sıvadığını belirterek, "En az gelişmiş ülkesinden en gelişmiş ülkesine 'doğaya nasıl daha az zarar veririz' diye düşünüyor, hesap yapıyor.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dünyanın iklim kriziyle mücadele etmek için kolları sıvadığını belirterek, "En az gelişmiş ülkesinden en gelişmiş ülkesine 'doğaya nasıl daha az zarar veririz' diye düşünüyor, hesap yapıyor. Türkiye bu mücadelenin dışında kalamaz" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Merkez Bankası başkanlarının değiştirilerek ekonominin yönetilemeyeceğini söyledi. Akşener, "Merkez Bankası Başkanı'nın bir gece kararnamesiyle görevden alındığı bir ülkede, istikrardan bahsedemezsin. Eski başkan Sayın Naci Ağbal'ı faizleri artırdığı için görevden aldın değil mi? En azından, kamuoyuna böyle yansımasına izin verdin. Ama nedense, yeni gelen başkanın ilk beyanatı yüksek faiz politikasını sürdürmekten yana oldu. Ben de şimdi doğal olarak, sormak istiyorum; Madem yeni başkan faiz düşürmeyecekti o zaman Sayın Ağbal'ı neden görevden aldın? Bu gece yarısı operasyonu sonucunda, Türk Lirası dolar karşısında yüzde 15'e yakın değer kaybetti" dedi.

'DÜNYA İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE EDİYOR'

Akşener, dünyanın iklim kriziyle mücadele etmek için kolları sıvadığını belirterek, şöyle konuştu: "En az gelişmiş ülkesinden en gelişmiş ülkesine, çöl ülkesinden orman ülkelerine kadar herkes 'doğaya nasıl daha az zarar veririz' diye düşünüyor, hesap yapıyor. Çünkü herkes biliyor ki, doğa katliamı ve kirlenme bu hızla giderse yaşayacak bir dünyamız kalmayacak. İşte o nedenle biz diyoruz ki; Türkiye bu mücadelenin dışında kalamaz. Denizlere 2 milyon ton plastik atık bırakıldı. Bu hızlı yok oluşa rağmen, maalesef önlem almakta geç kalıyoruz. Eğer gerekli önlemleri almazsak; yalnızca 28 yıl içinde denizlerde balıktan çok plastik atık olacak, 18 yıl içinde dünyada temiz su bulmak mümkün olmayacak ve 48 yıl içinde de ozon tabakası geri döndürülemez biçimde tahrip olacak. Rakamlara lütfen dikkat edin."

Akşener: Türkiye iklim kriziyle mücadelenin dışında kalamaz
Akşener: Türkiye iklim kriziyle mücadelenin dışında kalamaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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